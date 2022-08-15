Минобороны РФ заявило о планируемых Украиной провокациях в зоне ЗАЭС
15 августа 202222:38
Минобороны РФ заявило, что Украина планирует проведение «провокаций» в зоне Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, в город Никополь Днепропетровской области прибыла тысяча военнослужащих с защитным снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения.
Мизинцев также указал на возможность реальной угрозы ядерной безопасности в Украине и Европе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru