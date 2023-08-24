Росавиация: у рухнувшего в Тверской области самолета было разрешение на полет

Рухнувший в Тверской области Embraer-135 летел на основании разрешения на использование воздушного пространства, сообщает в Telegram Росавиация.

Оцеплена территория возле упавшего под Тверью самолета

Отмечается, что разрешение выдали в установленном порядке.

Ранее американский лидер Джо Байден прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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