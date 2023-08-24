Оцеплена территория возле упавшего под Тверью самолета

На месте работают специальные службы. По словам очевидцев, в районе двух километров от этой точки находится хвостовая часть лайнера. Одной из первых возле потерпевшего крушение самолета оказалась глава Куженкинского сельского поселения Ольга Логинова. По ее словам, все действия в отношении бизнес-джета предпринимались по инструкции, и к месту подъехали наряды полиции и МЧС.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира «оркестрантов» Дмитрия Уткина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

