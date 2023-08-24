Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области

Американский лидер Джо Байден прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области, сообщает «РЕН ТВ».

СКР: возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Тверской области

По его словам, произошедшая трагедия его не удивила. Как отметил глава государства, он не обладает достаточной информацией, чтобы знать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы. «В последние полтора часа я тренировался», — сказал президент.

Полицейские оцепили место в Куженкинском сельском поселении Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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