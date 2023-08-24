Байден прокомментировал крушение самолета в Тверской области
24 августа 202301:02
Американский лидер Джо Байден прокомментировал крушение бизнес-джета в Тверской области, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, произошедшая трагедия его не удивила. Как отметил глава государства, он не обладает достаточной информацией, чтобы знать ответ на вопрос о причинах авиакатастрофы. «В последние полтора часа я тренировался», — сказал президент.
Полицейские оцепили место в Куженкинском сельском поселении Тверской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru