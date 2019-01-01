Росавиация раскрыла ошибки пилотов Sukhoi Superjet 100
В Росавиации назвали ошибки пилота, приведшие к трагедии в «Шереметьеве», пишет РИА Новости.
Капитан лайнера Sukhoi Superjet 100 несколько раз пытался отклонить судно, то вниз, то вверх, что привело к знакопеременным изменениям угла между продольной осью летательного аппарата и горизонтальной плоскостью.
Также стало известно, что судно заходило на посадку с превышением максимально допустимой массы — на 1,6 тонны, но без превышения скорости. Помимо этого отмечается, что самолёт не выпустил закрылки вопреки инструкции. Сигнал о пожаре произошёл за четыре секунды до остановки самолёта, однако система пожаротушения сработала лишь спустя 20 секунд, пишет Ura.ru.
Добавим, по данным источника «ФедералПресс» в авиаотрасли, самолёт SSJ-100, сгоревший в Шереметьево, до момента катастрофы ломался практически каждый день.
Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 сгорел в аэропорту «Шереметьево» 5 мая. В результате погиб 41 человек. Судно вылетело в направлении Мурманска, однако было вынуждено вернуться уже через 15 минут из-за удара молнии. При посадке лайнер трижды ударился о взлётно-посадочную полосу, потерял одно шасси и загорелся.
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