Росавиация раскрыла ошибки пилотов Sukhoi Superjet 100

В Росавиации назвали ошибки пилота, приведшие к трагедии в «Шереметьеве», пишет РИА Новости.

Капитан лайнера Sukhoi Superjet 100 несколько раз пытался отклонить судно, то вниз, то вверх, что привело к знакопеременным изменениям угла между продольной осью летательного аппарата и горизонтальной плоскостью.

Также стало известно, что судно заходило на посадку с превышением максимально допустимой массы — на 1,6 тонны, но без превышения скорости. Помимо этого отмечается, что самолёт не выпустил закрылки вопреки инструкции. Сигнал о пожаре произошёл за четыре секунды до остановки самолёта, однако система пожаротушения сработала лишь спустя 20 секунд, пишет Ura.ru.

Добавим, по данным источника «ФедералПресс» в авиаотрасли, самолёт SSJ-100, сгоревший в Шереметьево, до момента катастрофы ломался практически каждый день.