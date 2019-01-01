Причины катастрофы SSJ-100 могут найтись в прошлом

В самой Росавиации объяснили это «Интерфаксу» публикациями в СМИ, связанными с различными версиями причин катастрофы Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. Тогда самолет этого типа, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. Ряд СМИ со ссылкой на экспертов авиаотрасли указывали на стечение отказов систем самолета и поломок критически важных элементов его конструкции во время развития нештатной ситуации и непосредственно в момент катастрофы. По сведениям агентства, Росавиация требует от МАКа, который до осени 2015 года занимался сертификацией авиатехники российского производства, незамедлительно представить исчерпывающую документацию по результатам сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.

Основной версией катастрофы Sukhoi Superjet 100 5 мая сейчас называется ошибка пилотов. Исходя из данных, которые накануне приводил «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники, после удара молнии и включения режима прямого управления полетом пилоты, зайдя на посадку со второй попытки, пытались приземлить самолет во что бы то ни стало, хотя руководство по эксплуатации не требует немедленной посадки в такой ситуации. В результате летчики пропустили расчетную точку приземления, стали «прижимать» машину к земле, допустили серию отскоков от полосы, из-за которой задние стойки шасси продавили топливные баки, вызвав пожар.

И вот теперь стало известно, что одной из версий, которую изучают в рамках расследования, стали именно конструктивные недостатки самолета SSJ-100, а именно те самые стойки шасси. Как отмечает РИА Новости, опять-таки со ссылкой на источник, близкий к следствию, при посадке сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. «Это может являться просчетом при проектировании самолета», - заявил собеседник агентства. За несколько лет эксплуатации Sukhoi Superjet 100 с самолетами этого типа произошло две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с неисправностью шасси, - добавляет «Интерфакс».

Изучение всех деталей сертификации самолета Sukhoi Superjet 100, а оно, как следует из запроса Росавиации, и предстоит, может дать принципиально иную картину причин случившейся катастрофы, чем та, которая шаблонно рисуется путем обвинения в случившемся экипажа воздушного судна.



