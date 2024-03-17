Росавиация отменила ограничения на работу Домодедово, Внуково и Жуковского

Временные ограничения в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский Росавиация сняла в 11:15 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

Ограничения вводили с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четыре дрона сбиты в Раменском, Ступинском и Домодедовских (2) городских округах Подмосковья. Постадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БеспилотникиАэропорт ДомодедовоАэропорт ЖуковскийВнуково Аэропорт

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