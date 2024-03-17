Росавиация отменила ограничения на работу Домодедово, Внуково и Жуковского
17 марта 202412:09
Временные ограничения в работе аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский Росавиация сняла в 11:15 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения вводили с целью обеспечения безопасности полетов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четыре дрона сбиты в Раменском, Ступинском и Домодедовских (2) городских округах Подмосковья. Постадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru