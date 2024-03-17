Росавиация отменила ограничения на работу Домодедово, Внуково и Жуковского

Ограничения вводили с целью обеспечения безопасности полетов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что четыре дрона сбиты в Раменском, Ступинском и Домодедовских (2) городских округах Подмосковья. Постадавших нет, сообщил он в своем Telegram-канале.



