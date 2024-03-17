Ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский
Ограничения на работу московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ввели в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации 17 марта.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что безопасность полетов является главным приоритетом.
Ограничения в трех столичных аэропортах ввели с 9:39 мск, пишут «Известия».
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев в беседе с НСН заявил, что технические проблемы «Боингов» не касаются самолетов, на которых летают в России, неполадки появились только в моделях сборки 2022-2023 годов.
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