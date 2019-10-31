Ролик с «унижением срочника Шамсутдинова» сняли в колонии

На записи мужчину заставляют опустить голову в унитаз, кроме того, неизвестный справляет на него малую нужду. Во ФСИН заявили, что по данному факту ранее было возбуждено уголовное дело, участники экзекуции получили наказание, передает ТАСС.

В конце прошлой недели срочник Шамсутдинов застрелил шестерых своих сослуживцев и двоих офицеров. По некоторым данным, у 20-летнего солдата сдали нервы на фоне регулярных издевательств. В частности, в СМИ попала информация, что сослуживцы избивали его и унижали путем опускания его головы в унитаз.

