Ролик с «унижением срочника Шамсутдинова» сняли в колонии
Стало известно происхождение видеозаписи с унижением некого мужчины, которую некоторые СМИ выдали за ролик с издевательствами над солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым. В пресс-службе ФСИН по Свердловской области заявили, что видео было снято в исправительной колонии №2 семь лет назад.
На записи мужчину заставляют опустить голову в унитаз, кроме того, неизвестный справляет на него малую нужду. Во ФСИН заявили, что по данному факту ранее было возбуждено уголовное дело, участники экзекуции получили наказание, передает ТАСС.
В конце прошлой недели срочник Шамсутдинов застрелил шестерых своих сослуживцев и двоих офицеров. По некоторым данным, у 20-летнего солдата сдали нервы на фоне регулярных издевательств. В частности, в СМИ попала информация, что сослуживцы избивали его и унижали путем опускания его головы в унитаз.
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