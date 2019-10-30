Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, перед ЧП окунали головой в унитаз, а также избивали. Это утверждает глава Комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентина Мордова. По её словам, расправу над военнослужащим учинил старший лейтенант, которому не понравилось, как солдат вымыл туалет.

Как передает Ura.ru, по сведениям Мордовой, Шамсутдинов дал командиру сдачи, после чего тот приказал другим солдатам «воспитать» строптивца.