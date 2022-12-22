Бородай призвал не собираться «большой толпой» в Донбассе после ранения Рогозина

Экс-премьер ДНР на фоне ранения Дмитрия Рогозина напомнил о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать. 

На передовой не стоит собираться большой толпой по любому поводу и надолго где-то останавливаться, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.

Сегодня ночью стало известно, что ВСУ обстреляли ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш» в Донецке, где находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в спину и был госпитализирован, угрозы жизни нет. На этом фоне Бородай напомнил о простых правилах, которые необходимо соблюдать чиновникам в Донбассе.

«Иногда попадают, но все-таки не до конца, потому что жив Рогозин. Я с ним разговаривал сразу после этого происшествия. Все меры предосторожности хорошо известны. Не стоит собираться по любому поводу большой толпой, за исключением важных рабочих моментов. Не ночуйте в одном месте, никогда не обосновывайтесь надолго. Перемещения должны быть быстрыми, никогда не должно быть кортежа машин, не больше двух машин», - отметил он.
«Подлая наводка»: ВСУ обстреляли гостиницу, где находились Рогозин и премьер ДНР

Бородай отметил, что Украина активно и довольно эффективно использует средства радиоэлектронной борьбы.

«Не исключено, что ВСУ получили информацию о местонахождении, информация может быть получена разными способами, с помощью мобильных телефонов. У противника довольно эффективно работают средства радиоэлектронной борьбы. Это могла быть агентурная информация, могла быть информация технического характера, могло быть сопоставление того и другого», - объяснил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал в Telegram подробности обстрела гостиницы, в которой был ранен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он не исключил, что украинская сторона била «прямой наводкой по зданию, по которому за восемь с половиной лет ни разу не стреляли», а военные советников «засекли корректировщики».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаОбстрелДонбассДНР
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