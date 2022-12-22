Бородай призвал не собираться «большой толпой» в Донбассе после ранения Рогозина

На передовой не стоит собираться большой толпой по любому поводу и надолго где-то останавливаться, заявил депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН.

Сегодня ночью стало известно, что ВСУ обстреляли ресторанно-гостиничный комплекс «Шеш-Беш» в Донецке, где находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в спину и был госпитализирован, угрозы жизни нет. На этом фоне Бородай напомнил о простых правилах, которые необходимо соблюдать чиновникам в Донбассе.

«Иногда попадают, но все-таки не до конца, потому что жив Рогозин. Я с ним разговаривал сразу после этого происшествия. Все меры предосторожности хорошо известны. Не стоит собираться по любому поводу большой толпой, за исключением важных рабочих моментов. Не ночуйте в одном месте, никогда не обосновывайтесь надолго. Перемещения должны быть быстрыми, никогда не должно быть кортежа машин, не больше двух машин», - отметил он.