Рогов: ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами ATACMS
30 апреля 202407:33
Украинские войска попытались атаковать Крым несколькими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, ВСУ предприняли попытку массированного удара по полуострову ночью 30 апреля.
«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
На минувшей неделе ПВО перехватила и уничтожила над Крымом два украинских беспилотника, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru