Рогов: ВСУ попытались ударить по Крыму ракетами ATACMS

Украинские войска попытались атаковать Крым несколькими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS

По его словам, ВСУ предприняли попытку массированного удара по полуострову ночью 30 апреля.

«Над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По поступающей информации, наши защитники отработали на отлично», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

На минувшей неделе ПВО перехватила и уничтожила над Крымом два украинских беспилотника, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РакетыВСУКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры