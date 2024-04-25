В Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS

Украина будет иметь возможность использовать тактические ракетные комплексы ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Белый дом: США продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS

«Украинские силы смогут использовать недавно поставленную ракетную систему большой дальности для того, чтобы эффективно атаковать российские силы в Крыму», - заявили в военном ведомстве США.

Накануне Пентагон признал, что США в марте тайно поставили Украине ракеты ATACMS. По данным агентства Reuters, Киев уже дважды применял это оружие.

Как пишет газета «Известия», победа России в конфликте на Украине не понравится западной элите и жителям, которые оплачивают поддержку Киева. Такое мнение высказал депутат Госдумы Артем Туров, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РакетыКрымУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры