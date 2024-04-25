В Пентагоне допустили, что Украина атакует Крым ракетами ATACMS

Суд арестовал счета и недвижимость замминистра обороны Иванова

Ещё 10 человек задержаны в Дагестане по делу о хищении 2,8 млрд рублей в энергосфере

СМИ узнали о планах продлить продажу валютной выручки сразу на год

Оркестр Мариинского и Большого театров открыл в Вологде Пасхальный фестиваль

Краснокнижный подснежник обнаружен в Осетии