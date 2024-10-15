Рогов: Украинские дроны атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, предполагается, что главной целью атаки является подстанция подстанция «Луч», которая снабжает Энергодар электроэнергией.
Рогов отметил, что помимо артиллерийских ударов осуществляется массированная атака дронов.
«Несколько дронов уже сбиты и отклонены... Отражение атаки продолжается», - написал он.
Ранее в Росгвардии заявили, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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