Рогов: Украинские дроны атаковали Энергодар

Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом в своём Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, предполагается, что главной целью атаки является подстанция подстанция «Луч», которая снабжает Энергодар электроэнергией.

Рогов отметил, что помимо артиллерийских ударов осуществляется массированная атака дронов.

«Несколько дронов уже сбиты и отклонены... Отражение атаки продолжается», - написал он.

Ранее в Росгвардии заявили, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияАтакаВСУАЭСЗапорожье

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