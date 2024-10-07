Глава МАГАТЭ осудил угрозы в адрес работников Запорожской АЭС со стороны Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал противоречащими принципам безопасности и неприемлемыми угрозы в адрес работников Запорожской АЭС. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава МАГАТЭ провел переговоры с руководителем «Росатома»

В частности, Гросси выступил с осуждением заявления Главного управления разведки Украины, подтвердившего свою причастность к ликвидации работника ЗАЭС. Подобные действия, по мнению главы МАГАТЭ, угрожают ядерной безопасности. Он призвал к сдержанности конфликтующие стороны.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия полностью обеспечивает ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
ТЕГИ:УкраинаАЭСМАГАТЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры