Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Энергодаре
Мощный взрыв прогремел в Энергодаре, в городе был осуществлен подрыв автомобиля. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам чиновника, хлопок прозвучал около 07:50, пишет Ura.ru. Наиболее громко взрыв был слышен в пятом микрорайоне Энергодара, отмечает РИА ФАН.
«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Член главного совета администрации региона указал, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС и силовики.
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