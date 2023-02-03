Рогов сообщил о взрыве автомобиля в Энергодаре

По словам чиновника, хлопок прозвучал около 07:50, пишет Ura.ru. Наиболее громко взрыв был слышен в пятом микрорайоне Энергодара, отмечает РИА ФАН.

«Причиной взрыва, прозвучавшего сегодня утром в городе, стал взрыв автомобиля. По предварительным данным, в результате теракта погиб один человек», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Член главного совета администрации региона указал, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС и силовики.

