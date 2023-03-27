Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе

По его словам, примерно в 08:15 были слышны хлопки в разных частях города.

«Наиболее громко было в северной части города. По предварительной информации отработала ПВО», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Позже председатель «Мы вместе с Россией» уточнил, что по Мелитополю был нанесен артиллерийский удар. В результате атаки украинских войск частично разрушено здание у колледжа на проспекте 50-летия Победы, несколько построек повреждены. По словам Рогова, четыре человека пострадали, пишет РИА ФАН.

В минувший четверг в Мелитополе сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате ранения получил сотрудник полиции, напоминает Ura.ru.

