Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе
Серия взрывов прогремела в Мелитополе. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, примерно в 08:15 были слышны хлопки в разных частях города.
«Наиболее громко было в северной части города. По предварительной информации отработала ПВО», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Позже председатель «Мы вместе с Россией» уточнил, что по Мелитополю был нанесен артиллерийский удар. В результате атаки украинских войск частично разрушено здание у колледжа на проспекте 50-летия Победы, несколько построек повреждены. По словам Рогова, четыре человека пострадали, пишет РИА ФАН.
В минувший четверг в Мелитополе сдетонировало самодельное взрывное устройство, в результате ранения получил сотрудник полиции, напоминает Ura.ru.
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