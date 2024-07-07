Рогов сообщил о сбитых над Мелитополем ракетах ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над Мелитополем, написал в своем Telegram-канале член Общественной палаты России Владимир Рогов.

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По его словам, обломки ракет упали на севере Мелитополя. В результате там начался пожар, утверждает общественник.

Как сообщает ТАСС, над Мелитополем прозвучало не менее трех взрывов.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении позиции украинской ПВО в районе Коптева Полтавской области. По данным ведомства, удар нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ЗапорожьеВСУУкраина

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