Рогов сообщил о прогремевшем ночью взрыве в Мелитополе

Мощный взрыв прогремел в Мелитополе в ночь на четверг. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«В Мелитополе громко! Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, в городе сработала система ПВО. Подробности инцидента не уточняются, пишет RT.

Между тем военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с Ura.ru рассказал, что украинские войска готовят наступление по нескольким направлениям и намерены взять под контроль в том числе Мелитополь, чтобы разделить группировку Вооруженных сил РФ и выйти к Крыму. В свою очередь, российская армия ведет наступательные действия в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости
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