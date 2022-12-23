Рогов сообщил о двух пострадавших при взрыве в Мелитополе

Два человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Взрыв прогремел в центре Мелитополя

Ранее чиновник сообщил, что в центре города прогремел взрыв, у входа в парк Горького был взорван автомобиль.

«Два человека ранены, информации о погибших не поступало», — рассказал Рогов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрыв произошел возле павильона, выходящего на проспект Богдана Хмельницкого. Отмечалось, что медики увезли с места ЧП одного пострадавшего, по предварительной информации, погибших нет.

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ФОТО: РИА Новости
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