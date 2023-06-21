Рогов: Предотвращено покушение на сотрудника Запорожской ВГА

Покушение на сотрудника администрации предотвратили в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сальдо сообщил о попытке покушения

Как отметил эксперт, сотрудники регионального ФСБ выявили жителей Мелитополя, которые были завербованы Главным управлением разведки Украины «для осуществления диверсионно-террористической деятельности».

«Целями террористов являлись сотрудники органов местной власти. Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Правоохранители установили и задержали диверсантов. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее ФСБ пресекла попытку ГУР организовать теракты против руководства Запорожской области, напоминает РИА ФАН. В результате была задержана пособница украинских спецслужб, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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