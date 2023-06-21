Рогов: Предотвращено покушение на сотрудника Запорожской ВГА
Покушение на сотрудника администрации предотвратили в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Как отметил эксперт, сотрудники регионального ФСБ выявили жителей Мелитополя, которые были завербованы Главным управлением разведки Украины «для осуществления диверсионно-террористической деятельности».
«Целями террористов являлись сотрудники органов местной власти. Преступление планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства, компоненты которого участники преступной группы получили от представителей спецслужб Украины», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Правоохранители установили и задержали диверсантов. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Ранее ФСБ пресекла попытку ГУР организовать теракты против руководства Запорожской области, напоминает РИА ФАН. В результате была задержана пособница украинских спецслужб, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Моргенштерна оштрафовали за посты без указания статуса иноагента
- Рогов: Предотвращено покушение на сотрудника Запорожской ВГА
- Врио главы ДНР заявил о более частой сдаче в плен бойцов ВСУ
- МИД Китая выразил протест Байдену, назвавшему Си Цзиньпина «диктатором»
- Проект о возврате перехода на летнее время внесён в Госдуму
- Президент Бразилии заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН
- До 13 выросло число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
- Финансировавшего ВСУ жителя Хабаровского края задержали за госизмену
- Пушилин заявил, что ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником
- «Московская электронная школа» поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru