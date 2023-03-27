Рогов: Мелитополь обстреляли управляемыми ракетами

Ранее чиновник сообщил, что утром в понедельник город подвергся обстрелу. Было повреждено несколько зданий, пострадали четыре человека.

«Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет ... устанавливают специалисты», — цитирует Рогова РИА Новости.

Член главсовета региональной администрации подчеркнул, что ВСУ преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в Мелитополе и вызвать панику у населения.

