Рогов: Мелитополь обстреляли управляемыми ракетами
Украинские силовики нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее чиновник сообщил, что утром в понедельник город подвергся обстрелу. Было повреждено несколько зданий, пострадали четыре человека.
«Удар был нанесен управляемыми ракетами. Какой это был вид ракет ... устанавливают специалисты», — цитирует Рогова РИА Новости.
Член главсовета региональной администрации подчеркнул, что ВСУ преследовали цель сорвать восстановление мирной жизни в Мелитополе и вызвать панику у населения.
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