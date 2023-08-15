Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 30

«Во время проведения аварийно-спасательных работ ... найдены тела еще 3 погибших», — указали в ведомстве.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 105 человек, 30 из них погибли, пишет RT.

Взрыв в Махачкале произошел накануне. Хлопок прогремел после пожара в автосервисе, расположенном близ АЗС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц. Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура, пишет Ura.ru.

