Число погибших при взрыве в Махачкале возросло до 30
Число погибших в результате взрыва у автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 30. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Во время проведения аварийно-спасательных работ ... найдены тела еще 3 погибших», — указали в ведомстве.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 105 человек, 30 из них погибли, пишет RT.
Взрыв в Махачкале произошел накануне. Хлопок прогремел после пожара в автосервисе, расположенном близ АЗС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц. Власти Дагестана объявили 15 августа днем траура, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru