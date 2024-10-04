Родственники погибших в «Зимней вишне» потребовали компенсации морального вреда
В столичный Дорогомиловский суд поступили исковые заявления от 12 родственников погибших в 2018 году в ТЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) о компенсации морального вреда. Иски поданы к ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что вопрос о принятии к производству исковых заявлений пока не решен.
Пожар на верхнем этаже ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых – дети. По факту случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, 15 фигурантов понесли наказание, связанное с реальным лишением свободы (от 5 до 18 лет).
Ранее Мариинский городской суд освободил гендиректора основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежду Судденок от наказания в виде лишения свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru