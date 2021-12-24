Еще четыре фигуранта дела «Зимней вишни» получили от 7 до 18 лет колонии

Кроме того, Комкову обязали выплатить штраф в размере 80 млн рублей, также экс-чиновницу лишили права занимать должности на государственной службе в течение 12 лет.

Еще одного фигуранта дела, сына экс-главы областного Госстройнадзора бизнесмена Эдуарда Комкова приговорили к 10 годам колонии, пишет RT. Кроме того, предприниматель должен выплатить 70 млн рублей штрафа. Партнер Комкова, директор строительной компании ООО «ИСК "Ресурс"» Никита Чередниченко приговорен к 15 годам заключения и штрафу в 70,5 млн рублей.

Также суд в Кемерове вынес приговор бывшей замглавы Госстройнадзора Светлане Шенгерей. Экс-чиновницу признали виновной в злоупотреблении полномочиями при строительстве ТРЦ и дали 7 лет колонии, запретив на два года занимать должности на госслужбе.

В марте 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар, унесший жизни 60 человек, 37 из которых — дети. В результате трагедии пострадали более 140 человек.

