Суд освободил гендиректора «Зимней вишни» от наказания в виде лишения свободы

Мариинский городской суд освободил гендиректора основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Надежду Судденок от наказания в виде лишения свободы, сообщает ТАСС.

Еще четыре фигуранта дела «Зимней вишни» получили от 7 до 18 лет колонии

Уточняется, что женщину, приговорённую к 13 годам и четырём месяцам колонии, освободили из-за ухудшения здоровья.

«Медицинский диагноз осуждённой входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания... состояние самой осуждённой значительно ухудшалось», - добавили в суде.

По словам представителя медико-санитарной части № 42 ФСИН России, лечение Судденок по месту отбывания наказания невозможно в виду отсутствия необходимых условий и лицензии. Какое заболевание было выявлено у женщины не раскрывается.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей, более 140 человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Судденок приговорили к 13 годам и шести месяцам колонии, позже срок сократили два месяца.

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