Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Истцы утверждают, что были нарушены вторая (право на жизнь) и тринадцатая (право на справедливое судебное разбирательство) статьи Конвенции по защите прав человека. «Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», — добавил Трунов.

Ту-154 упал под Сочи 25 декабря 2016 года, пишет Газета.ру. Самолет летел на авиабазу Хмеймим. На борту были члены Ансамбля песни и пляски, сотрудники Минобороны, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

