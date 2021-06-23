Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ
Близкие жертв крушения Ту-154 под Сочи в 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека. Они просят признать факты нарушения их прав на справедливое судебное разбирательство. По их мнению, уголовное дело закрыли необоснованно, сообщил «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов.
Истцы утверждают, что были нарушены вторая (право на жизнь) и тринадцатая (право на справедливое судебное разбирательство) статьи Конвенции по защите прав человека. «Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», — добавил Трунов.
Ту-154 упал под Сочи 25 декабря 2016 года, пишет Газета.ру. Самолет летел на авиабазу Хмеймим. На борту были члены Ансамбля песни и пляски, сотрудники Минобороны, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Катастрофа унесла жизни 92 человек.
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