Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи обратились в ЕСПЧ

Близкие жертв крушения Ту-154 под Сочи в 2016 года обратились в Европейский суд по правам человека. Они просят признать факты нарушения их прав на справедливое судебное разбирательство. По их мнению, уголовное дело закрыли необоснованно, сообщил «Интерфаксу» адвокат Игорь Трунов.

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Истцы утверждают, что были нарушены вторая (право на жизнь) и тринадцатая (право на справедливое судебное разбирательство) статьи Конвенции по защите прав человека. «Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», — добавил Трунов.

Ту-154 упал под Сочи 25 декабря 2016 года, пишет Газета.ру. Самолет летел на авиабазу Хмеймим. На борту были члены Ансамбля песни и пляски, сотрудники Минобороны, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Катастрофа унесла жизни 92 человек.

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ФОТО: Alex Beltyukov / wikimedia.org
ТЕГИ:АвиакатастрофаСочиТу-154
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