Польша намерена арестовать диспетчеров, работавших во время крушения Ту-154
Генпрокуратура Польши направила ходатайство об аресте диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета Ту-154 с польским президентом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эву Бялик.
Ходатайство было направлено в окружной суд района Варшава-Мокотов. В случае выдачи судом решения об аресте польская Генпрокуратура может объявить трех диспетчеров в международный розыск за преднамеренное провоцирование авиакатастрофы, в результате которой погибло множество людей.
Авиалайнер Ту-154 10 апреля 2010 года потерпел крушение во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия в селе Катынь Смоленской области.
Еще в 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что причиной катастрофы стали нарушения в подготовке экипажа и проблемы в обеспечении полета. Самолет пошел на посадку, несмотря на плохую видимость из-за густого тумана. Тогда Польша выразила согласие с выводами МАК, однако нынешняя власть в стране решила инициировать повторное расследование. Подобные действия в России считают политически мотивированными.
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