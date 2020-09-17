Польша намерена арестовать диспетчеров, работавших во время крушения Ту-154

Генпрокуратура Польши направила ходатайство об аресте диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета Ту-154 с польским президентом Качиньским на борту в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эву Бялик.



Ходатайство было направлено в окружной суд района Варшава-Мокотов. В случае выдачи судом решения об аресте польская Генпрокуратура может объявить трех диспетчеров в международный розыск за преднамеренное провоцирование авиакатастрофы, в результате которой погибло множество людей.