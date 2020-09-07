Родственники Марии Колесниковой подадут заявление о её пропаже

Родственники пропавшей в Минске члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подадут в милицию заявление о её исчезновении. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на её адвоката Людмилу Казак.

Напомним, ранее 7 сентября пресс-служба КС оппозиции сообщила, что на связь не выходят три представителя совета, а адвокаты занимаются их поиском. Сообщалось, что речь идёт о Марии Колесниковой, исполнительном секретаре Иване Кравцове и пресс-секретаре Антоне Родненкове.

В свою очередь, в некоторых белорусских СМИ появились сообщения о том, что Колесникова якобы была похищена в центре Минска. Неизвестные в масках якобы посадили её в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись из виду. В минской милиции, в свою очередь, отметили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета, сообщает РИА ФАН.

СМИ сообщают о похищении в Минске Марии Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «похищение» её соратницы Марии Колесниковой и других оппозиционеров – попытка сорвать работу Координационного совета оппозиции и запугать его членов.

«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь», - приводит её слова издание Tut.by.

Тихановская пообещала, что она и её сторонники продолжат добиваться освобождения заключённых и проведения новых выборов президента, отмечает телеканал 360.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияМинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры