Родственники Марии Колесниковой подадут заявление о её пропаже
Родственники пропавшей в Минске члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подадут в милицию заявление о её исчезновении. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на её адвоката Людмилу Казак.
Напомним, ранее 7 сентября пресс-служба КС оппозиции сообщила, что на связь не выходят три представителя совета, а адвокаты занимаются их поиском. Сообщалось, что речь идёт о Марии Колесниковой, исполнительном секретаре Иване Кравцове и пресс-секретаре Антоне Родненкове.
В свою очередь, в некоторых белорусских СМИ появились сообщения о том, что Колесникова якобы была похищена в центре Минска. Неизвестные в масках якобы посадили её в микроавтобус с надписью «Связь» и скрылись из виду. В минской милиции, в свою очередь, отметили, что не располагают информацией о задержании представителей координационного совета, сообщает РИА ФАН.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что «похищение» её соратницы Марии Колесниковой и других оппозиционеров – попытка сорвать работу Координационного совета оппозиции и запугать его членов.
«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь», - приводит её слова издание Tut.by.
Тихановская пообещала, что она и её сторонники продолжат добиваться освобождения заключённых и проведения новых выборов президента, отмечает телеканал 360.
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