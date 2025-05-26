Подозреваемого в убийстве пассажирки таксиста арестовали на два месяца
Таксиста, которого подозревают в убийстве 24-летней пассажирки, суд в Челябинске арестовал до 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 22 мая. В ходе поездки между пассажиркой и таксистом возникла ссора. В результате конфликта таксист напал на девушку и удушил ее, после чего закопал тело в лесу.
Ранее суд в Казани приговорил травившего и грабившего пассажиров таксиста к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщило издание «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru