Подозреваемого в убийстве пассажирки таксиста арестовали на два месяца

Таксиста, которого подозревают в убийстве 24-летней пассажирки, суд в Челябинске арестовал до 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России.

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В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 22 мая. В ходе поездки между пассажиркой и таксистом возникла ссора. В результате конфликта таксист напал на девушку и удушил ее, после чего закопал тело в лесу.

Ранее суд в Казани приговорил травившего и грабившего пассажиров таксиста к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщило издание «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПроисшествияАрестПреступленияУбийствоТакси

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