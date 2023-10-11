Богомаз: ПВО уничтожила два украинских дрона в Брянской области

ВСУ попытались с помощью беспилотников атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что разрушений нет, никто не пострадал, указывает «Свободная пресса». Оперативные и экстренные службы находятся на месте инцидента.

Накануне средства ПВО перехватили дрон самолетного типа над Брянской областью, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОУкраинаБеспилотникиБрянская Область

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