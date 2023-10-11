Богомаз: ПВО уничтожила два украинских дрона в Брянской области

Два БПЛА сбили в Брянской области В Израиль прибыл первый самолет США с партией боеприпасов В результате атаки «Хамаса» в Израиле погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул Демобилизованным студентам из Донбасса помогут с реабилитацией Ретривера Ричарда из Санкт-Петербурга спасли из заточения в багажнике машины журналисты