РИА Новости: причиной взрыва в Татарстане мог быть суицид

Причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске могла стать попытка суицида, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Растет число пострадавших при взрыве в Зеленодольске

По предварительным данным, свести счеты с жизнью мог жилец дома.

После обрушения квартир в доме заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обрушились семь квартир.

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане увеличилось до семи, еще один человек погиб.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДомВзрыв Газа
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