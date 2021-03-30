РИА Новости: причиной взрыва в Татарстане мог быть суицид

По предварительным данным, свести счеты с жизнью мог жилец дома.

После обрушения квартир в доме заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обрушились семь квартир.

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане увеличилось до семи, еще один человек погиб.



