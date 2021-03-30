РИА Новости: причиной взрыва в Татарстане мог быть суицид
30 марта 202103:02
Причиной взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске могла стать попытка суицида, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
По предварительным данным, свести счеты с жизнью мог жилец дома.
После обрушения квартир в доме заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Обрушились семь квартир.
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане увеличилось до семи, еще один человек погиб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru