Растет число пострадавших при взрыве в Зеленодольске
30 марта 202102:02
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане увеличилось до семи, еще один человек погиб, передает «РЕН ТВ».
На месте работают психологи регионального МЧС. В ликвидации последствий взрыва задействованы 87 человек и 32 единицы техники.
В результате взрыва, произошедшего вечером в понедельник, в девятиэтажном кирпичном доме обрушились семь квартир.
Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru