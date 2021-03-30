Растет число пострадавших при взрыве в Зеленодольске

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане увеличилось до семи, еще один человек погиб, передает «РЕН ТВ».

В Татарстане шесть квартир обрушились из-за взрыва газа

На месте работают психологи регионального МЧС. В ликвидации последствий взрыва задействованы 87 человек и 32 единицы техники.

В результате взрыва, произошедшего вечером в понедельник, в девятиэтажном кирпичном доме обрушились семь квартир.

Заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТатарстанДомВзрыв Газа
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