В Татарстане шесть квартир обрушились из-за взрыва газа

В девятиэтажном жилом доме в Татарстане обрушились шесть квартир, причиной этого, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС РФ.

Взрыв произошел в городе Зеленодольске, в доме по улице Ленина. Обрушившиеся квартиры находились на седьмом и восьмом этажах дома.

По информации агентства, спасатели достали из-под завалов женщину, она находится в больнице. По имеющимся данным, еще один человек погиб.

На месте работают сотрудники Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Жителей одноподъездного дома эвакуируют. На место происшествия выехал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

