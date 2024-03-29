Криптобиржа Beribit: Силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве

Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой «нарушений не обнаружено». Информация появилась в Telegram-канале криптобиржи.

Отмечается, что средства и данные пользователей находятся в полной безопасности, никаких санкций против платформы вводить не будут.