Криптобиржа Beribit: Силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве

Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой «нарушений не обнаружено». Информация появилась в Telegram-канале криптобиржи.

Отмечается, что средства и данные пользователей находятся в полной безопасности, никаких санкций против платформы вводить не будут.

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29 марта сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, следственные действия связаны с финансированием террористов, участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Ранее Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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