Криптобиржа Beribit: Силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве
Криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой «нарушений не обнаружено». Информация появилась в Telegram-канале криптобиржи.
Отмечается, что средства и данные пользователей находятся в полной безопасности, никаких санкций против платформы вводить не будут.
29 марта сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в офисе криптобиржи Beribit в «Москва-Сити», сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, следственные действия связаны с финансированием террористов, участвовавших в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Ранее Следственный комитет России установил еще одного подозреваемого в схеме финансирования теракта в «Крокусе», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криптобиржа Beribit: Силовики не нашли нарушений при обысках в офисе в Москве
- Wildberries закроет часть пунктов выдачи в Белгородской области
- В Москве мужчина поджег за деньги квартиру и машину
- Константин Богомолов призвал вкладывать больше денег в подготовку постановщиков
- В Краснодаре из ТЦ из-за угрозы минирования эвакуировали около 1500 человек
- Зеленский допустил переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года
- Власти Сумской области Украины объявили о строительстве линий укреплений
- СК РФ: После нападения на «Крокус» террористы направились в Киев
- В Госдуме предложили ввести кешбэк за покупки по системе быстрых платежей
- Промоутер Гаджиев объяснил, почему МОК не сможет запретить участие в Играх дружбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru