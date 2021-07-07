РИА Новости: найдены тела шести погибших пассажиров разбившегося на Камчатке Ан-26

На Камчатке найдены тела шести пассажиров, которые погибли при крушении самолёта Ан-26, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Солодов: Шансов найти выживших при крушении самолета почти нет

«Да, есть шесть тел», - сказал собеседник агентства.

Первые тела начинают доставать из воды, передает ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Солодова. По его словам, на месте будут работать судмедэксперты.

Ранее к поисковой операции присоединился танкер.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СамолетКрушениеКамчатка
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