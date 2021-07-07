Солодов: Шансов найти выживших при крушении самолета почти нет

Шансы на то, что пассажиры или экипаж разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 будут найдены живыми, практически нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы региона Владимира Солодова.

На Камчатке объявлен трехдневный траур из-за крушения Ан-26

«Исходя из той информации, которая есть на утро, шансов найти кого-то из тех, кто находился на самолете, [в живых] практически нет», — сказал губернатор.

Напомним, Солодов объявил три дня траура в регионе из-за крушения самолета. С 7 по 9 июля в крае приспустят государственные флаги Федерации.

Пассажирский самолет Ан-26 компании «Камчатское авиапредприятие» разбился днем 6 июля. По имеющимся данным, 22 пассажира и все члены экипажа погибли.

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ФОТО: https://www.instagram.com/vv_solodov
ТЕГИ:СамолетыКрушениеКамчатка
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