В поисковой операции на месте крушения Ан-26 участвует танкер

Танкер присоединился к поисковой операции на месте крушения самолета Ан-26 в заливе Шелихова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства Камчатки Сергея Миронова.

Солодов: Шансов найти выживших при крушении самолета почти нет

По его словам, судно проводит осмотр площади в 100 квадратных километров. Как предполагается, большая часть самолета находится в море.

Как сообщил глава региона Владимир Солодов, шансы на то, что пассажиры или экипаж разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 будут найдены живыми, практически нет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:СамолетыКрушениеКамчатка
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