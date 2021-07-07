В поисковой операции на месте крушения Ан-26 участвует танкер
Танкер присоединился к поисковой операции на месте крушения самолета Ан-26 в заливе Шелихова, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства Камчатки Сергея Миронова.
По его словам, судно проводит осмотр площади в 100 квадратных километров. Как предполагается, большая часть самолета находится в море.
Как сообщил глава региона Владимир Солодов, шансы на то, что пассажиры или экипаж разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 будут найдены живыми, практически нет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- В поисковой операции на месте крушения Ан-26 участвует танкер
- Врач рассказала, как влажные салфетки помогают бороться с микробами
- Солодов: Шансов найти выживших при крушении самолета почти нет
- На Камчатке объявлен трехдневный траур из-за крушения Ан-26
- Эксперт рассказал, как заходить в компьютер через смартфон на расстоянии
- Вильфанд предупредил о повышенном уровне ультрафиолетового излучения в ЦФО
- Johnson & Johnson заявила о готовности поставлять вакцину от коронавируса в Россию
- «Русских хакеров» обвинили в атаке на сайт Республиканской партии США
- Италия по пенальти обыграла Испанию и вышла в финал Евро-2020
- Противники ЛГБТ в Тбилиси сожгли флаг Евросоюза у здания парламента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru