В поисковой операции на месте крушения Ан-26 участвует танкер

По его словам, судно проводит осмотр площади в 100 квадратных километров. Как предполагается, большая часть самолета находится в море.

Как сообщил глава региона Владимир Солодов, шансы на то, что пассажиры или экипаж разбившегося на Камчатке самолета Ан-26 будут найдены живыми, практически нет.

