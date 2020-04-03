РФС подтвердил кражу формы сборной России
Российский футбольный союз заявил о краже экипировки национальной команды. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что хищение произошло со склада.
В службе коммуникаций РФС пояснили, что в основном была похищена тренировочная одежда: футболки, сланцы, шорты, а также одна сетка для мячей. В общей сложности около двадцати позиций. В Российском футбольном союзе отметили, что, несмотря на случившееся, проблем с экипировкой у сборной России не будет.
Сообщается, что правоохранительные органы уже ведут расследование инцидента.
Ранее НСН писала, что Российский футбольный союз (РФС) объявил о временной приостановке всех футбольных матчей на территории РФ до 31 мая. Соответствующее решение принято в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Отмечается, что ограничение не распространяется на интерактивные футбольные соревнования, проводимые в онлайн-режиме.
Также в РФС отметили, что вводимые меры не являются уважительным основанием для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.
Ранее автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян рассказал НСН, выживет ли российский футбол после паузы в соревнованиях и о возможных потерях нового титульного спонсора РПЛ.
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