РФС подтвердил кражу формы сборной России

Ранее НСН писала, что Российский футбольный союз (РФС) объявил о временной приостановке всех футбольных матчей на территории РФ до 31 мая. Соответствующее решение принято в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в стране. Отмечается, что ограничение не распространяется на интерактивные футбольные соревнования, проводимые в онлайн-режиме.

Также в РФС отметили, что вводимые меры не являются уважительным основанием для досрочного прекращения трудовых договоров и трансферных контрактов между российскими субъектами футбола.

Ранее автор и руководитель программы РУДН «Футбольная индустрия» Роберт Воскеричян рассказал НСН, выживет ли российский футбол после паузы в соревнованиях и о возможных потерях нового титульного спонсора РПЛ.



