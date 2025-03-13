Гидролог Болгов допустил повторение наводнения в Оренбургской области

Погода в Оренбургской области позволяет говорить о том, что прошлогоднее разрушительное наводнение в регионе может повториться, однако вряд ли оно будет столь же катастрофическим, как в 2024 году. Об этом НСН заявил завлабораторией Института водных проблем РАН гидролог Михаил Болгов.

Губернатор Тюменской области ранее Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в Казанском районе Тюменской области может превысить рекордное значение прошлого года. Он отметил, что максимальный уровень воды ожидается с 15 по 20 апреля, в регионе готовят материалы для строительства насыпей и укреплений. Болгов отметил, что наводнение также грозит жителям Оренбургской области, а вот ряд регионов европейской части России столкнется с нехваткой воды.