Режим повышенной готовности из-за нашествия медведей ввели на Камчатке

Режим повышенной готовности ввиду нашествия медведей ввели в городе Петропавловск-Камчатский (Камчатский край). Об этом сообщил портал правительства региона.

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По словам министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Дмитрия Щипицына, медведи часто заходят на территорию городского округа. Разрабатывается специальная карта, по которой можно отследить передвижение животных, звери оперативно ликвидируются.

Сейчас зафиксировано нахождение двух медведей в густонаселенных районах близ сопки Мишенной и СРВ, ометили в пресс-службе краевого правительства.

По словам зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского, о выходе медведей в населенные пункты за текущий сезон сообщалось более 450 раз.

Ранее сотрудника одной из баз отдыха в Кемеровской области задрал живущий в клетке на базе медведь, от полученных травм мужчина скончался.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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