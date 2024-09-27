Режим повышенной готовности из-за нашествия медведей ввели на Камчатке

По словам министра лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Дмитрия Щипицына, медведи часто заходят на территорию городского округа. Разрабатывается специальная карта, по которой можно отследить передвижение животных, звери оперативно ликвидируются.

Сейчас зафиксировано нахождение двух медведей в густонаселенных районах близ сопки Мишенной и СРВ, ометили в пресс-службе краевого правительства.

По словам зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского, о выходе медведей в населенные пункты за текущий сезон сообщалось более 450 раз.

Ранее сотрудника одной из баз отдыха в Кемеровской области задрал живущий в клетке на базе медведь, от полученных травм мужчина скончался.

