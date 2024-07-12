Дрессировщица погибла после нападения медведя в Санкт-Петербурге
Дрессировщица Алена Маслянова погибла в Санкт-Петербурге после нападения одного из двух медведей, сообщил ТАСС со ссылкой на мужа женщины дрессировщика Максима Маслянова.
Трагедия произошла в поселке Парголово на частной территории. Один из медведей, которых семья держала на участке, вырвался из вольера и напал на женщину. От полученных травм она скончалась.
По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, одно из животных было нейтрализовано прибывшими на место полицейскими, второго медведя временно усыпили в целях безопасности. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводит проверку по статье «причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Выборгского района города устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко заявил НСН, что нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве.
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