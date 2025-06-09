В Воронежской области после падения БПЛА поврежден газопровод
Газопровод поврежден в результате атаки БПЛА на востоке Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы области, в одном из городских округов при падении фрагментов сбитого дрона загорелись лес и сухая трава, пожар потушили.
«Обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», - указал Гусев.
Также при атаке получили повреждения дом и легковой автомобиль. Никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 9 июня в Воронежской области ликвидировали девять украинских беспилотников, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru