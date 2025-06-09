В Воронежской области после падения БПЛА поврежден газопровод

Рок-группы «Крематорий» и NAGART стали новыми участниками фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ». Он пройдет 26 и 27 июля в кинопарке «Москино». Хедлайнерами фестиваля станут – группы «Ленинград» и RADIO TAPOK. Среди участников организаторы уже объявили в том числе группу ПилОт и Найка Борзова. Всего за два дня на сцене выступят 15 коллективов. Также гостям будут доступны встречи с актерами кино и множество развлечений для всей семьи, среди которых баскетбол, аэрохоккей, дартс, надувные батуты и аквагрим.