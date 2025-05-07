Режим ЧС ввели в Саранске из-за атак беспилотников

Об атаках украинских беспилотников в ночь на 7 мая также сообщили власти Московской, Ярославской, Тульской и Калужской областей. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью средства ПВО сбили девять БПЛА на подлете к столице.

Сегодня ночью и накануне вечером закрывали целый ряд аэропортов. В Росавиации предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в изначальные аэропорты назначения возможны задержки с отправкой следующих рейсов.

