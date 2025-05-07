Режим ЧС ввели в Саранске из-за атак беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в столице Мордовии, объявила администрация Саранска. Жителей просят с пониманием отнестись к принятым мерам, а также сохранять спокойствие.

Утром 7 мая глава Мордовии Артем Здунов объявил об опасности беспилотников на территории столицы республики. В Саранске закрыты детские сады, школы, и высшие учебные заведения. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме того, власти изменили или временно закрыли 14 маршрутов общественного транспорта.

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании

Об атаках украинских беспилотников в ночь на 7 мая также сообщили власти Московской, Ярославской, Тульской и Калужской областей. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ночью средства ПВО сбили девять БПЛА на подлете к столице.

Сегодня ночью и накануне вечером закрывали целый ряд аэропортов. В Росавиации предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в изначальные аэропорты назначения возможны задержки с отправкой следующих рейсов.

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Фото: t.me/admbryansk
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМордовия

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