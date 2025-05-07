В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании
7 мая 202510:44
Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» сообщили о возможных изменениях в расписании полетов в целях безопасности.
В сообщении аэропортов уточняется, что возможны задержки рейсов, в том числе уход на запасные аэродромы.
По данным Telegram-канала Baza, аэропорт «Жуковский» не смог принять рейс Самарканд — Москва, из-за чего борт сел в Самаре.
Вечером 6 мая работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» была временно приостановлена из-за атаки беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru