В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» возможны изменения в расписании

Аэропорты «Домодедово» и «Жуковский» сообщили о возможных изменениях в расписании полетов в целях безопасности.

В сообщении аэропортов уточняется, что возможны задержки рейсов, в том числе уход на запасные аэродромы.

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По данным Telegram-канала Baza, аэропорт «Жуковский» не смог принять рейс Самарканд — Москва, из-за чего борт сел в Самаре.

Вечером 6 мая работа аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» была временно приостановлена из-за атаки беспилотников ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Аэропорт ДомодедовоАэропорт Жуковский

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