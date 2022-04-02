Режим ЧС введен из-за пожара в Минусинском районе
Режим ЧС введен на территории Минусинского района на юге Красноярского края. Здесь произошел крупный лесной пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕДДС района.
«Режим ЧС введён в районе», - об этом заявил собеседник агентства.
По данным краевого главка МВД, из-за верхового пожара в лесу возник риск возгорания поселков Зеленый Бор и Топольки, а также дачных товариществ, которые находится поблизости от тесного массива.
В настоящее время на месте действуют сотрудники минусинской полиции и МЧС. Из Зеленого Бора эвакуируют жителей. К очагу возгорания направлен пожарный поезд.
По предварительным оценкам, огнем уничтожены 20 домов в дачном обществе, сообщают в прокуратуре.
В 15:02 (мск) пожар локализован, сообщили в МЧС. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что санкции не сильно повлияют на лесоохранную отрасль, но некоторые компании уже уходят из России, что вызывает проблемы у арендаторов и может привести к сложностями с тушением лесных пожаров в этом году.
«По совокупности факторов, по крайней мере с организационной точки зрения, этот пожароопасный сезон будет тяжелее, с вероятностью в 95%, чем прошлый. Хотя предыдущий был рекордным за всю историю наблюдения. Складывается очень много факторов, например, нарастающее изменение климата», - отметил он.
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