Режим ЧС введен из-за пожара в Минусинском районе

«Режим ЧС введён в районе», - об этом заявил собеседник агентства.

По данным краевого главка МВД, из-за верхового пожара в лесу возник риск возгорания поселков Зеленый Бор и Топольки, а также дачных товариществ, которые находится поблизости от тесного массива.

В настоящее время на месте действуют сотрудники минусинской полиции и МЧС. Из Зеленого Бора эвакуируют жителей. К очагу возгорания направлен пожарный поезд.

По предварительным оценкам, огнем уничтожены 20 домов в дачном обществе, сообщают в прокуратуре.

В 15:02 (мск) пожар локализован, сообщили в МЧС. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что санкции не сильно повлияют на лесоохранную отрасль, но некоторые компании уже уходят из России, что вызывает проблемы у арендаторов и может привести к сложностями с тушением лесных пожаров в этом году.

«По совокупности факторов, по крайней мере с организационной точки зрения, этот пожароопасный сезон будет тяжелее, с вероятностью в 95%, чем прошлый. Хотя предыдущий был рекордным за всю историю наблюдения. Складывается очень много факторов, например, нарастающее изменение климата», - отметил он.

