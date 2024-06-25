Режим ЧС ввели под Воронежем после детонации взрывоопасных объектов
Детонация взрывоопасных объектов произошла в Ольховатском районе Воронежской области, на этой территории введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, детонацию зафиксировали вдали от гражданских зданий, никто не пострадал. Местных жителей попросили временно не покидать дома и по возможности разместиться в помещениях без окон.
«Мы ввели режим ЧС... для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор указал, что в целях безопасности власти скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей, два сада и один пришкольный лагерь приостановили деятельность. Кроме того, в районе перенесли проведение ОГЭ на базе местной средней школы, экзамен состоится в резервные дни 1-2 июля.
Ранее Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников, над регионом уничтожили два дрона ВСУ, при этом на одной из промплощадок после падения фрагментов БПЛА возникло возгорание, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер советско-испанский актер Анхель Гутьеррес
- СМИ: Экс-глава Сергокалинского района задержан по статье УК о мелком хулиганстве
- Рособрнадзор обратился в Госдуму за предложениями по форме ЕГЭ
- Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у берегов Японии
- Опрос: Каждый третий россиянин считает своего руководителя тираном
- Режим ЧС ввели под Воронежем после детонации взрывоопасных объектов
- Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму
- Глава Дагестана выступил против ношения никабов из-за вопросов безопасности
- В Дагестане погибшего в ходе теракта священника представят к ордену Мужества
- Водитель «Камаза» пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru