Режим ЧС ввели под Воронежем после детонации взрывоопасных объектов

Как отметил губернатор, детонацию зафиксировали вдали от гражданских зданий, никто не пострадал. Местных жителей попросили временно не покидать дома и по возможности разместиться в помещениях без окон.

«Мы ввели режим ЧС... для скорейшей ликвидации последствий детонации. Ситуация находится под контролем», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор указал, что в целях безопасности власти скорректировали работу детских садов и оздоровительных лагерей, два сада и один пришкольный лагерь приостановили деятельность. Кроме того, в районе перенесли проведение ОГЭ на базе местной средней школы, экзамен состоится в резервные дни 1-2 июля.

Ранее Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников, над регионом уничтожили два дрона ВСУ, при этом на одной из промплощадок после падения фрагментов БПЛА возникло возгорание, напоминает 360.ru.

