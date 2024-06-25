ПВО уничтожила 30 дронов над Белгородской и Воронежской областями

Минувшей ночью военные пресекли попытки Киева атаковать российскую территорию.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть украинских БПЛА атаковали регион, так, в городе Строитель пострадали два человека, пишет 360.ru.

