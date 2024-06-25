ПВО уничтожила 30 дронов над Белгородской и Воронежской областями
25 июня 202407:49
Тридцать украинских беспилотников уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Минувшей ночью военные пресекли попытки Киева атаковать российскую территорию.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — подчеркнули в военном ведомстве.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть украинских БПЛА атаковали регион, так, в городе Строитель пострадали два человека, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru