ПВО уничтожила 30 дронов над Белгородской и Воронежской областями

Тридцать украинских беспилотников уничтожили над двумя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

В Воронежской области уничтожили два дрона ВСУ

Минувшей ночью военные пресекли попытки Киева атаковать российскую территорию.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 БПЛА над территорией Белгородской области и уничтожен один БПЛА над территорией Воронежской области», — подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть украинских БПЛА атаковали регион, так, в городе Строитель пострадали два человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьВоронежская ОбластьПВОБеспилотникиМинобороны

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