Режим ЧС ввели на территории Первомайского района Ростова-на-Дону

Режим ЧС ввели на территории Первомайского района Ростова-на-Дону, где многоквартирные дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Рухнувшая штукатурка и выбитые стекла: ВСУ атаковали Ростов-на-Дону и Кубань

Сотрудники Следственного комитета РФ завершили работу на месте, коммунальщики приступили к восстановительным работам.

Уточняется, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Ранее Слюсарь сообщил, что дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за атаки БПЛА были зафиксированы повреждения на земле.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиРостов-на-ДонуОбстрел

Горячие новости

Все новости

партнеры