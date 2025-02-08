Режим ЧС ввели на территории Первомайского района Ростова-на-Дону
8 февраля 202513:19
Режим ЧС ввели на территории Первомайского района Ростова-на-Дону, где многоквартирные дома получили повреждения из-за атаки беспилотников, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Сотрудники Следственного комитета РФ завершили работу на месте, коммунальщики приступили к восстановительным работам.
Уточняется, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее Слюсарь сообщил, что дроны подавили средствами радиоэлектронной борьбы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за атаки БПЛА были зафиксированы повреждения на земле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru