Режим ЧС введен в районах Ростовской области из-за пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми районах Ростовской области из-за природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев.
В частности, режим ЧС регионального характера введен на территориях Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Каменского, Константиновского, Милютинского, Тацинского и Цимлянского районов.
В этих районах организован круглосуточный мониторинг и усиленное патрулирование, также ограничено посещение лесов. Помимо этого, лесопожарные формирования переведены в повышенную готовность.
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