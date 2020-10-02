Режим ЧС введен в районах Ростовской области из-за пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми районах Ростовской области из-за природных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

Режим ЧС введён в Воронежской области из-за лесных пожаров

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев.

В частности, режим ЧС регионального характера введен на территориях Азовского, Аксайского, Белокалитвинского, Каменского, Константиновского, Милютинского, Тацинского и Цимлянского районов.

В этих районах организован круглосуточный мониторинг и усиленное патрулирование, также ограничено посещение лесов. Помимо этого, лесопожарные формирования переведены в повышенную готовность.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ростовская ОбластьПожарные
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